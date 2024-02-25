اشتعال المعارك في خانيونس..وسرايا القدس تتصدى!

فلسطين اليوم

تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، خصوصاً في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

وفي حي الزيتون أيضاً، جنوبي شرقي مدينة غزّة، تستمر المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة ضدّ "جيش" الاحتلال، الذي نسف عدداً من الأحياء السكنية في المنطقة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بياناتٍ مقتضبة، عن عمليات عدة نفّذتها اليوم، إذ أكّدت قصفها تمركزاً لجنود الاحتلال في محيط بوابة "أبو أبسل"، شرقي خان يونس، وذلك بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، عيار 60 ملم.

أما جنوبي حي الزيتون، وتحديداً في محيط صالة النجوم، فتمكّن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي إسرائيلي، بينما قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق "دولة"، جنوبي الحي أيضاً.

وشرقي المقبرة الشرقية في جباليا، شمالي القطاع، استهدفت السرايا جنود الاحتلال المتمركزين في "قلبة 22"، بصاروخ "107" موجّه، موقعين إياهم بين قتيل ومصاب.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب المجاهدين مشاهد توثّق العملية النوعية المشتركة مع سرايا القدس، والتي استهدفتا فيها 6 جنود إسرائيليين، كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة، غربي مدينة خان يونس.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، اليوم، بمقتل جنديّين إضافيين في صفوفه، أحدهما تابع للواء "غفعاتي"، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وعند الصباح أيضاً، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل رقيب أول من لواء "غفعاتي"، جنوبي القطاع، معلناً إصابة ضابط وجنديين من اللواء نفسه بجروح.