بسبب العدوان على غزة.. جامعات نرويجية تنهي تعاونها مع جامعات إسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت 4 جامعات نرويجية عن إنهاء اتفاقيات تعاون مع جامعات إسرائيلية، في ظل الإبـادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزّة.

وأرجعت جامعة "جنوبي شرقي النرويج" (USN) قرارها بإنهاء التعاون مع جامعة حيفا الإسرائيلية، إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه أهل غزّة، إضافةً إلى تجاهل الاحتلال إجراءات محكمة العدل الدولية.

بدورها، قرّرت جامعة "أوسلوميت" (OsloMet) تجميد اتفاقية تبادل مع جامعة حيفا الإسرائيلية أيضاً، إضافةً إلى عدم توقيع أي اتفاقيات تعاون مع أي جامعة إسرائيلية في المستقبل.

وجاء هذا القرار إذعاناً لضغوط فرضتها مجموعات داعمة للقضية الفلسطينية داخل إدارة الجامعة، وكان مجلس الإدارة دان الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوانية التي يمارسها على قطاع غزّة.

أما جامعتا "بيرجن" (UiB) و"بيرجن الهندسية" (BAS) فأعلنتا قراريهما بإنهاء تعاونهما مع أكاديمية "بتسليئيل" الإسرائيلية للفنون، بسبب تورطها في مشاريع إصلاح وتصميم لعتاد "جيش" الاحتلال والأزياء العسكرية لعناصره.

وفي إثر ذلك، رحّبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" (PACBI) بانضمام الجامعات الأربع إلى قائمة الجامعات الرافضة للتعامل مع الجامعات التابعة للاحتلال، في ظل مواصلته ارتكاب الإبادة الجماعية بحقّ أكثر من مليوني فلسطيني في غزّة.