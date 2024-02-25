وزارة الصحة في غزة: الوضع شمالي القطاع كارثي للغاية.. ومؤسسات حقوقية تحذّر

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بأنّ الوضع الصحي شمالي قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، مشيرةً إلى أنّ مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، وأنّ مستشفى "الأهلي العربي المعمداني" تحديداً، شرقي مدينة غزة، بلا وقودٍ منذ أكثر من 10 أيام.

وأشارت إلى أنّ مستشفى "الحلو الدولي التخصّصي" بلا وقودٍ أيضاً، لافتةً إلى أنّ ثلاجات الأدوية بلا كهرباء ما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحسّاسة.

كما كشفت وزارة الصحة أنّ عشرات سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية باتت خارج الخدمة، نتيجة عدم توفر الوقود، وأنّ مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة باتوا مهددين بالموت الحتمي نتيجة عدم توفر الأدوية ووقود المولدات وسيارات الإسعاف.