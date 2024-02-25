"أنصار الله" تشترط إدخال إغاثة لغزة مقابل سحب سفينة بريطانية غارقة

فلسطين اليوم

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء السبت، أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية "روبيمار" الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخالمساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي ، نشره عبر حسابه على منصة إكس.

تغريدة الحوثي تأتي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل معأزمة السفينة البريطانية "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من الجماعة الأسبوع الماضي.

‏وتحدث الحوثي عن إمكانية "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة".

وأضاف "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنشور الحوثي يشير إلى أن جماعته ستمنع أي محاولات لسحب السفينة، إلا إذا تم تنفيذ شرط إدخال المساعدات إلى غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل بريطانيا أو "إسرائيل" بهذا الشأن.

وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن البريطانية "روبيمار" في خليج عدن بعدد من الصواريخالبحرية ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة وتعريضها للغرق.

وتعرضت السفينة "روبيمار" لاستهداف من الحوثيين وهي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، وفق وكالة سبأ الرسمية.