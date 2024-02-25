لقطع الطريق أمام استمرار نتنياهو.. إيهود باراك يدعو إلى محاصرة الكنيست

فلسطين اليوم

دعا رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، إلى "محاصرة الكنيست لدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفهم أن وقته انتهىولا ثقة به".

وفي مقابلة مع إذاعة "جيش" الاحتلال، قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك: "فليحاصروا الكنيست.

يجب أن يكون هناك 30 ألف شخص حول الكنيست، في خيم، طوال ثلاثة أسابيع، ليل نهار. عندما تكون الدولة معطّلة، نتنياهو سيفهم أنوقته انتهى ولا ثقة به".

وتشهد "تل أبيب"، للأسبوع العاشر على التوالي، مواجهات بين الشرطة ومستوطنين متظاهرين، محتجين على الحكومة الإسرائيلية ومطالبينرئيسها، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ورفع المستوطنون، من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، لافتاتٍ تطالب برحيل فوري لنتنياهو.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ التظاهرة شارك فيها الآلاف، مشيرةً إلى أنّ "مطالب المتظاهرين كانت متعددة، وبينها ضرورةالتوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، والدعوة إلى إجراء انتخاباتٍ مبكرة وإقالة نتنياهو، والوصول إلى حلديبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقبل أيام، هدّد عضوا "كابينت" الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،بتفكيك "كابينت" الحرب.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ غانتس وآيزنكوت، أبلغا نتنياهو موقفهما، في حال استمراره في "اتخاذ قرارات مهمة من دونالتشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".