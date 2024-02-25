محكمة الاحتلال تجدد العزل الانفرادي للأسير محمود عارضة

فلسطين اليوم

جددت محكمة الاحتلال عزل الأسير محمود عارضة لمدة 6 أشهر في العزل الانفرادي.

ونقلت إدارة السجون الأسير عارضة من عزل سجن "ريمونيم" إلى عزل سجن "أيلون".

وهذا وتمنع سلطات الاحتلال المحامين من زيارة الأسير عارضة منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

يُذكَر أنّ الأسير محمود عارضة (47 عاماً)، من بلدة عرابة جنوبي جنين، دخل عامه السابع والعشرين في سجون الاحتلال، وهو من قادة عملية "نفق الحرية" التي تمكّن خلالها 6 أسرى فلسطينيين، معظمهم من المحكومين بالسَّجن المؤبّد، من انتزاع حريتهم من سِجن "جلبوع"، المسمى عند الاحتلال "صندوق الخزنة"، بعد أن حفروا نفقاً استمر العمل فيه شهوراً طويلة، وفقاً لتقديرات الاحتلال.