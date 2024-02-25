لبنان: المقاومة تستهدف ثكنة عسكرية والاحتلال يقصف بلدات جنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم وثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

وذكر الإعلام العبري أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى قرب الحدود مع جنوب لبنان، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في مرغليوت، وريخيس رميم في الجليل الأعلى أيضا.

في مقابل ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدتي عيتا الشعب، وراميا جنوبي لبنان.