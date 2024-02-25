7225 حالة اعتقال منذ الـ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

ذكرت معطيات حقوقية فلسطينية، أن عدد حالات الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي في الضفة الغربية قد ارتفعت إلى 7 آلاف و225 حالة اعتقال.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوهت: "علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى".

وأفاد "نادي الأسير" بأن قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطناً فلسطينيًا، على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم الصحفي سامي الشامي من نابلس، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، نابلس، أريحا، جنين، ورام الله، بينما تُواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين