مستوطنون يسرقون مواشي قرب أريحا

فلسطين اليوم

سرقت مستوطنون، صباح اليوم الأحد، مواشي من تجمع "عرب المليحات"، شمالي غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس غنم، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح سلطات الاحتلال بأن يكون فيها بنية تحتية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صادروا خلال عام 2023 الماضي 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.