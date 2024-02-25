دعـوات للـنـفـيـر العـام واعتبـار الثـلاثـاء القـادم "يـوم غـضـب"

فلسطين اليوم

دعت القوى الإسلامية والوطنية وحراكات شعبية وشبابية فلسطينية، إلى جانب مؤسسات الأسرى والاتحادات والنقابات، لاعتبار يوم الثلاثاء القادم "يوم غضب"، وتصدياً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

واستنفرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في بيان لها، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في فعاليات "يـــوم الغضــــب".

وشددت القوى الفلسطينية، على ضرورة الحشد نصرةً للأسرى في السجون ورفضاً لجرائم الاحتلال المستمرة على أهلنا في غزة.