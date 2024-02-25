قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأحد- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت العديد من المواطنين وسط مواجهات في عدة محاور.

و اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، طالت العديد من منازل الموطنين، حيث تم الحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سامي الشامي والشاب فارس جمال ياسين عقب مداهمة منزليهما في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، فيما اعتقلت جهاد الحديدي من قرية بيت وزن غرب نابلس، والشاب "اسعد درويش" من منزله في حي المساكن الشعبية بنابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة منذر عمران، من قرية صير جنوب جنين للضغط على شقيقه لتسليم نفسه .

واقتحمت قوات الاحتلال الزبابدة والكفير وصير في حين أكد شهود استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في قرية الكفير عقب انسحابها من صير باتجاه الزبابدة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

ووفق مصادر محلية، طالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، واغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، واعتقلت 3 مواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو مشعل في رام الله كما اقتحمت بلدتي بني نعيم والشيوخ في الخليل بالضفة الغربية، واعتقلت الشاب طلال عبيدو خلال اقتحامها بلدة بني نعيم وشابين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدرمحلي أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عيسى حمدان (35 عاما) من قرية الشواورة شرقا، ومحمد إبراهيم أبو سرحان (24 عاما) من بلدة العبيدية، كما اقتحمت تلك القوات قرية زعترة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام مخيم شعفاط شرقي القدس.