3 شهداء بعدوان إسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

استشهد 3 أشخاص جراء عدوان إسرائيلي، اليوم الأحد، في منطقة القصير غربي حمص في سوريا.

واستهدف العدوان شاحنتين قرب جسر العاصي في القصير القريبة من الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك بعدما شنّ الاحتلال، الأربعاء الماضي، عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة في دمشق، ما أسفر عن استشهاد مدنيَين وإصابة آخر.

وقبل ذلك بأيام، شن الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل أيضاً، استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق، علماً أنّ وسائط الدفاع الجوي "تصدّت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".