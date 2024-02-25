الاحتلال يقتحم الضفة وسرايا القدس تستهدف قواته وتصيبها إصابات قاتلة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الأحد، استهداف قوة راجلة لقوات الاحتلال بعبوة "الغيث 5" على بوابة دير الغصون شمال محافظة طولكرم في الضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابات قاتلة.

هذا واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين، واعتدت عليهم بالضرب في مدينة الخليل. واقتحمت قريتي النبي صالح شمال غرب رام الله، وجلبون شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية، وأعاقت تحركات المواطنين بعد احتجاز شاب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات .

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قرى بيت قاد، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة وشنّت حملة تفتيش وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارع القرى ونصبت حواجز متنقلة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً بالقرب من بلدة عرابة جنوب جنين، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.