القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفن أميركية في خليج عدن والبحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة النفطية الأميركية " TORM THOR" في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف أنّ سلاح الجو اليمني المسيّر استهدف عدداً من السفن الأميركية الحربية في البحر الأحمر.

وأكد سريع أنّ "القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأميركي - البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي دفاعاً عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل أبناء الشعب اليمني مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ عملياتها العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

هذا وقالت هيئة رابطة التجارة البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً شرقي ميناء جيبوتي.

وأكّد وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي في حديث سابق، للميادين، أنّه في حال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإنّه ستكون هناك "خطوات تصعيدية ومفاجآت جديد".