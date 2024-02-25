الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل رقيب أول من لواء "غفعاتي" خلال الاشتباكات الدائرة في جنوبي قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّه أصيب أيضاً ضابط وجنديين من لواء "غفعاتي" إصابتهم خطرة في جنوبي قطاع غزّة.

وبإعلان مقتل الرقيب الأول الإسرائيلي، اليوم، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 578، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 239 سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة، كما وصل عدد الجرحى إلى 2.962، بينهم 453 في حالةٍ صعبة.

ورغم محاولة التعتيم على أعداد القتلى والمصابين في صفوف "الجيش"، فإن تقريراً لموقع "واي نت" الإسرائيلي كشف أنّ عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى وصل إلى 5000، وأنّ أكثر من 2000 جندي صُنّفوا معوّقين منذ بداية الحرب على غزة.

ومساء أمس، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل ضابط إضافي في صفوفه، تابع للواء "غفعاتي"، خلال المعارك الدائرة في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزّة.

وقبل أيام، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل رقيب أول، من لواء "الناحال" الإسرائيلي، وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة، في معارك شمالي قطاع غزّة.