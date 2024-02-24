بصاروخ موجه دقيق.. حزب الله ينشر مشاهد استهداف مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي

فلسطين اليوم

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم السبت، مشاهد من استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابعلـ"جيش" العدو الإسرائيلي في ثكنة "كريات شمونة".

وقبل يومين، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة،وأصابته إصابةً مُباشرة.

ووثّقت المقاومة الإسلامية في لبنان، عدّة مرّاتٍ مشاهد لاستهداف الثكنات والآليات الإسرائيلية باستخدام الصواريخ الدقيقة الموجّهة.

وفي وقتٍ سابق، كشفت معلومات للميادين أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- "أدخلت منظومة صواريخ موجّهة، ذات قدرات تدميريةعالية، في الخدمة"، وهي قادرة على العمل على أهداف برية وجوية وبحرية، ثابتة ومتحركة. وتتمتع هذه المنظومة بالقدرة على إصابةالأهداف بدقة وتدميرها، كما يصل مداها الفعّال إلى ما يتراوح بين 8 كلم و10 كلم.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، ردّها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ودعمها للشعب الفلسطينيالصامد في قطاع غزّة ومقاومته، من خلال تنفيذ العمليات العسكرية ضد ثكنات ومقار الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطينالمحتلة.