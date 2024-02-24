فلسطين اليوم

أنهى وفدا حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة حماس، زيارتهما إلى العاصمة الإيرانية، طهران، تلبية لدعوة رسمية من وزارة الثقافة في الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن فعاليات معرض إعلام المقاومة، الذي استمر في الفترة ما بين 18 و21 شباط الحالي.

وضم وفد حركة الجهاد الإسلامي، عضو مكتبها السياسي ورئيس دائرتها الإعلامية، الشيخ علي أبو شاهين، وممثل الحركة في إيران، الدكتور ناصر أبو شريف. فيما ضم وفد حركة حماس، القيادي أسامة حمدان، وممثل حماس في إيران، الدكتور خالد القدومي.

وشارك الوفدان بصورة مشتركة في العديد من الزيارات واللقاءات والندوات. فبالإضافة إلى إلقاء كلمات في افتتاح معرض إعلام المقاومة، التقى الوفدان عددا من الشخصيات الرسمية، شملت وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية الدكتور كمال خرازي، ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني، بحضور معاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط الدكتور مهدي شوشتري، ومساعد شؤون العلاقات الدولية بمكتب قائد الثورة الإسلامية الشيخ محسن قمي، ووزير الإرشاد والثقافة الإيراني محمد مهدي اسماعيلي، ورئيس لجنة "دعم المقاومة في فلسطين" في ايران الشيخ محمد حسن أختري.

كما التقى الوفد عدداً من الشخصيات العامة والثقافية، شملت الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ علي كريميان، ورئيس معاونية الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الدكتور أحمد نوروزي.

وأجرى الوفد لقاءات حوارية عدّة، مع مسؤولي قنوات الإعلام الخارجي، ومسؤولين في المنظمات غير الحكومية الداعمة لفلسطين، و"مجلس مسؤولي المؤسسات الثقافية والفكرية الرسمية في إيران"، إضافة إلى حوار سياسي موسع حول معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على قطاع غزة مع مجموعة من المحللين والكتاب في الشأن الفلسطيني بدعوة من "الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم فلسطين".

وخلال اللقاءات، عرض الوفد لتطورات الأحداث في فلسطين عموماً، وقطاع غزة خصوصاً، وآخر مستجدات المحادثات السياسية، ومعاناة أهالي قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الكيان، بدعم أمريكي وغربي سافر، ومخططات الحكومة الصهيونية التي تهدد المسجد الأقصى.

كما أكدت الكلمات على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة خياراً وحيداً لتحرير أرضه وإنقاذ مقدساته، موجهاً الشكر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وغلى قوى المقاومة التي ساندت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة، وفي مقدمتها الشعب اليمني والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق.

من جهتها، أشادت الشخصيات الرسمية والثقافية التي التقاها الوفد بمقاومة الشعب الفلسطيني وما حققته من انتصار في معركة طوفان الأقصى باعتبارها محطة استراتيجية في سياق التحرر من الهيمنة الصهيو أمريكية، وتأكيد وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.



اللقاء مع رئيس لجنة "دعم المقاومة في فلسطين" في ايران الشيخ محمد حسن أختري



اللقاء مع مديري قنوات الإعلام الخارجي



اللقاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني



اللقاء مع رئيس معاونية الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الدكتور أحمد نوروزي