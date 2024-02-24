مركز "إسرائيلي": الحزام الأمني الذي يقيمه الاحتلال بغزة “جريمة حرب”

فلسطين اليوم

قال ما يسمى مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” ، إن "الحزام الأمني الذي يقيمه الاحتلال فيقطاع غزة يعد جريمة حرب".

وأصدر “بتسيلم”، اليوم السبت، تقريراً يفيد بأن "إسرائيل" بدأت العمل على إنشاء حزام أمنيّ داخل أراضي قطاع غزّة، مشيرة إلى عرضهذا الحزام يبلغ نحو كيلومتر واحد، ويمتدّ على كامل الحدود مع "إسرائيل"، والتي يبلغ طولها نحو 60 كيلومتر.

وأضافت “بتسليم” أن الحزام سيشمل نقاطاً عسكريّة وطرقاً معبّدة ووسائل مراقبة، لافتة إلى أنه لن يكون بمقدور الفلسطينيّين الدّخول إلىنطاق الحزام، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يُقيمون في هذه المنطقة قبل الحرب أو كانوا يزرعون فيها.

وقال تقرير المركز الإسرائيلي: “لأجل تحقيق هذا الهدف تعكف إسرائيل على هدم كلّ ما يوجد في المنطقة المخصّصة للحزام الأمنيّ منمبانٍ سكنيّة وعامّة، بما في ذلك المدارس والعيادات والمساجد والحقول الزراعيّة والكروم والدفيئات (الزراعية)”.

ونقل التقرير عن شهادات لجنود احتياط، أن “عمليات الهدم لا تجري بناءً على معلومات استخباراتيّة أو نتائج عُثر عليها في الموقع، وإنّمابهدف إخلاء مساحة لغرض إنشاء الحزام الأمني”، لافنًا إلى أن صور الأقمار الصناعيّة التي نشرتها وسائل الإعلام تكشف الأضرارالجسيمة التي ألحقها الجيش.

وقال: “تحليل هذه الصور يُظهر كيف هدم الجيش في مناطق تبعُد مئات الأمتار عن الحدود أحياء سكنية بأكملها ومبانيَ عامّة. وفي مناطقأخرى دُمّرت مساحات زراعية شاسعة”.

ولليوم 141 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفياتوالبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.