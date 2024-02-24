رفعاً للجاهزية وتضامناً مع غزة.. وحدة قوات خاصة يمنية تنفذ مسيراً من صنعاء إلى الحُديدة

فلسطين اليوم

نفذت وحدة من وحدات القوات الخاصة اليمنية مسيراً راجلاً من العاصمة صنعاء حتى محافظة الحُديدة الساحلية على البحر الأحمر غرباليمن.

وقطعت الوحدة المشاركة في مسير "الفتح الموعود والجهاد المقدس" 200 كيلو متر ابتداء من العاصمة وصولاً إلى منصة العروض العسكريةبالحديدة.

واستمر المسير الذي يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، ستة أيام متواصلة، وبلغ وزن العتاد الفرديحوالي 35 كيلو غرام.

وجسد المسير العسكري المستوى المتطور الذي وصلت إليه القوة المشاركة وما تلقته من تدريب وتأهيل لتنفيذ المهام الملقاة على عاقتها.

وأكد المشاركون في المسير العسكري جهوزية الوحدات الخاصة لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في أي خيارات،لنصرة الشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأميركي البريطاني.