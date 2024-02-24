النائب فضل الله خلال تشييع شهيد حزب الله محمد علوية: لا كلام مع العدو إلا بالسلاح

فلسطين اليوم

شيّع حزب الله، اليوم السبت، الشهيد على طريق القدس، محمد عبد الرسول علوية الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، في "روضةالحوراء زينب" في ضاحية بيروت الجنوبية.

وخلال التشييع، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله إنّ "هذا الشعب باقٍ على موقفه وثباته وحقّه في المقاومة"، مؤكداً أنّ"المقاومة مُنتصرة وباقية على كل الحدود اليوم وغداً وفي كل زمان".

ولفت فضل الله إلى أنّ "المقاومة باقية في جنوب النهر وشمال النهر وفي كل مكان ولا كلام مع هذا العدو إلا بالسلاح والمواجهة".

وأمس، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد محمد عبد الرسول علوية "أبو علي" من مواليد عام 1967 من بلدة مارون الراسفي جنوبي لبنان، والذي استشهد متأثراً بإصابته.