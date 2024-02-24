المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف بلدات جنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا بصاروخَي بركان، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدوها بعد ظهر يوم السبت، موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة، وقصفت موقع رويسات العلم في تلا كفرشوبا بصاروخين.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- أنه قصف أهدافا في 4 مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وقد أفادت مصادر صحفية لفلسطين اليوم بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة بليدا الجنوبية.

وقال الجيش -في بيان السبت- إن الطائرات الحربية قصفت الليلة الماضية مواقع إطلاق وبنى تحتية لحزب الله في منطقة جبل بلاط قضاء جبيل.

وأضاف أنه هاجم نقطة مراقبة للحزب في منطقة عيتا الشعب، كما هاجم بالمدفعية منطقة حانين ومروحين قضاء صور لإزالة تهديدات محتملة.

وصباح السبت، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة في أدميت بالجليل الغربي.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت الجمعة، استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا إصابة الهدف بدقة، كما هاجمت 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، وأضافت أن مقاتليها قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلَع في الجولان السوري.