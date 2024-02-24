قوات الاحتلال تقتحم يعبد وتشدد من إجراءاتها في محافظة جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط قرى وبلدات بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت فرقة مشاة عند مداخلها، بين كروم الزيتون، وداهمت عددا من الأحياء، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وقامت بملاحقة شبان، وسط إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات شددت من إجراءاتها، ونصبت الكمائن والحواجز في محيط بلدة عرابة وقرى: الجلمة، وجلبون، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء، وشنت عمليات تفتيش واسعة.