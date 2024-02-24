الأونروا: الضغوط الإسرائيلية على الوكالة تجعل عملها شبه مستحيل بغزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن "إسقاط الأونروا يعني وقف المنظمة التي تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن الضغوط الإسرائيلية على الوكالة يجعل عملها شبه مستحيل في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا أن نحو 70% من شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجات الأهالي والنازحين.

كما قالت أنه لا يمكن لأي منظمات أو مؤسسات أخرى تعويض الدور الذي تقوم به الوكالة في القطاع.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن الأسواق في قطاع غزة فارغة من المواد الاستهلاكية، وأكدت "نحن أمام أسابيع حاسمة ولا بد من إيجاد بدائل لتمويل الوكالة".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".

يُذكر بأن 16 دولة علقت تمويلها للأونروا الذي يبلغ 450 مليون دولار، عقب مزاعم إسرائيلية تتهم 12 من موظفيها بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.