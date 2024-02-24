جيش الاحتلال يعترف بإصابة 7 من عناصره بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 7 من ضباطه وجنوده الخميس الماضي خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن قواته من الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتحدث جيش الاحتلال عن معارك ضارية تخوضها قواته في مواجهة المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي القطاع. واعترف جيش الاحتلال الأربعاء الماضي بمقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة جرت في حي الزيتون.