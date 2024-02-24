قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتدي على المواطنين وممتلكاتهم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحم عدد من الجيبات العسكرية الإسرائيلية بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات.

وجابت قوات الاحتلال أحياء وشوارع البلدتين وشرعت بعمليات استفزاز للمواطنين، فيما تعمد أحد الجنود توجيه الشتائم للمواطنين والأهالي عبر مكبرات الصوت بالجيبات العسكرية.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس، وجابت أحياء وشوارع البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، عقب دهم مخيم عين بيت الماء للاجئين بمدينة نابلس،

وعاثت قوات الاحتلال خرابًا ودمارًا في المنازل التي اقتحمتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل منفذي عملية أمس قرب حاجز الزعيم، في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال حي النقار ومنطقة المرج في قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على أحد الشبان بالضرب والسحل.

وعلى صعيد التطورات بالضفة المحتلة، أطلق مقاومون النار باتجاه حاجز "تسانيعوز" غربي طولكرم، شمال الضفة الغربية –الليلة-، كما استهدفوا بوابة شويكة شمال المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الجلزون قبل عدة ساعات، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شابين.