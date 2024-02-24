القيادة المركزية الأميركية: تسرّب في ناقلة نفط تعرّضت لهجوم من اليمن

فلسطين اليوم

أقرّت القيادة المركزية الأميركية، فجر اليوم السبت، بأن ناقلة نفط تعرّضت لهجوم من اليمن، ما تسبّب بتسرّب نفطي وألحق أضراراً فيها في البحر الأحمر.

هذا الإعلان الأميركي يأتي في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، دعماً لغزّة ورداً على العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة وبريطانيا على البلد.

وأمس، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انتقادات في واشنطن بشأن فشل الأسطول الأميركي في إعتراض عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، معترفةً بامتلاك اليمن صواريخ باليستية بحر-بحر، وغيرها من القدرات العسكرية.