الجوع والمرض والقصف... ثالوث يتربّص بأطفال غزة

فلسطين اليوم

وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، يقع الأطفال ضحية الجوع والمرض والقصف، ولعلّ المشاهد التي تُنقَل من هناك دليل فاضح على ذلك.

وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان القطاع في "مثلّث الموث" المتمثّل بالاستهداف والجوع والأمراض. أضافت أنّ "نصف مليون مواطن في الشمال يقساون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت".

وأوضحت وزارة الصحة أنّ "350 ألف مريض مزمن و60 ألف امرأة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرّضون لمضاعفات خطرة نتيجة سوء التغدية والجفاف وعدم توفّر الإمكانيات الطبية". وقد شدّدت على أنّ استمرار العدوان على القطاع يعني "مزيداً من الإبادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعميه".