نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال

فلسطين اليوم

حذّرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أن "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يُهدّد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وقالت المديرية، في بيان نشرته "وزارة الداخلية الفلسطينية" في القطاع، عبر منصة تليغرام: "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال يُهدد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأضاف البيان أن "معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يومياً، إذ بات الآلاف منهم ينتظرون الموت، إما بسبب الجوع وإما بالاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".

وتابع: "يدخل العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في غزة يومه المائة والأربعين، دون أن تتحرك الضمائر الحية من أجل إنقاذ ما تبقى من حياة في غزة، لكنهم ما زالوا يعيشون على شيء من الأمل في أن يجدوا من يستمع لأنينهم في هذا العالم قبل فوات الأوان".