كمائن وتفجير دبابات وقتل من مسافة صفر...سرايا القدس للعدو: الآتي أعظم!

فلسطين اليوم

شهدت محاور القتال في قطاع غزّة، خلال الساعات الأخيرة، اشتباكات عنيفة وعمليات متتالية للمقاومة الفلسطينية، وتحديداً في وسط القطاع وجنوبيه.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" جنوبيّ غزة، وقصفت، بقذائف الهاون، حشود الاحتلال في حيّ الزيتون جنوبيّ شرقي المدينة.

وفي خان يونس، أعلنت إيقاع قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح، خلال كمين في محور التقدم وسط خان يونس، واستهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في منطقة المعسكر، غربي المدينة نفسها.

وقنصت كتائب المجاهدين، بالاشتراك مع سرايا القدس، عدداً من جنود الاحتلال المتمركزين في آلياتهم في محيط أبراج طيبة، غربي خان يونس.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، عمليات لسرايا القدس، أبرزها إيقاع قوة هندسة إسرائيلية وجرافة، في كمين، وتفجير عدد من العبوات البرميلية.

كما قامت باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة "التاندوم"، والإجهاز على الجنود بداخلها من مسافة صفر.