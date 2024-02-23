"بوليتيكو": في ميشيغان.. بايدن سيدفع ثمناً بشأن موقفه من وقف النار في غزة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفريق حملته الانتخابية، يعلمان بأنّهما يدفعان ثمناًسياسياً مع بعض الناخبين، من خلال عدم الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

لكن داخل ولاية ميشيغان "الحاسمة"، وفقاً للصحيفة، فإنّ بعض الديمقراطيين يخشون من أنّ فريق الرئيس لا يقدّر عمق استياء الناخبينالأميركيين العرب والشباب، من ردّ فعل بايدن على الحرب، وهم يشعرون بالقلق من أنّه حتى التصويت الاحتجاجي المتوقع على نطاق واسعفي الانتخابات التمهيدية، الأسبوع المقبل، "لن يمنحهم نداء الاستيقاظ الذي يحتاجونه".

ونقلت "بوليتيكو" عن سيناتور الولاية، دارين كاميليري، الذي رفض الإفصاح عن الكيفية التي سيصوت بها في الانتخابات التمهيدية، يومالثلاثاء، لكنّه يدعم وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة، قوله إنّه "ما زال مندهشاً، لأنّهم لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

كما ذكّر كاميليري بما حصل في العام 2016، في إشارةٍ إلى فوز الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الولاية. وأضاف: "يبدو أنّ حزبناالوطني، لا يستمع إلى قضايانا على الأرض، وإذا لم يغيّر الرئيس مساره، فلن أتفاجأ إذا خسر بايدن الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر".

كذلك، ردّد خبير استراتيجي ديمقراطي في الولاية يدعم بايدن، المخاوف نفسها، قائلاً إنّ الديمقراطيين "في ورطة لأنّه في كل يوم، معاستمرار العنف في غزة، تصبح استعادة هؤلاء الناخبين تحدياً أكبر لبايدن".

وأفادت الصحيفة بأنّه من المرجح أن تقدّم الانتخابات التمهيدية في ميشيغان، الأسبوع المقبل، أوضح صورة حتى الآن عن مدى انقسامالحزب الديمقراطي بشأن "إسرائيل" ورئاسة بايدن بشكل عام.

وتمثّل ميشيغان، التي ارتقى بها بايدن إلى نافذة الترشيح المبكر العام الماضي، بحسب "بوليتيكو"، قطاعاً عريضاً من قاعدة الناخبينالديمقراطيين، من الأسر النقابية إلى "كتلة تصويت سوداء كبيرة"، لكنّ استطلاعاً تلو الآخر، يُظهر إشاراتٍ تحذيرية واضحة لبايدن معقاعدته الانتخابية.

وختمت الصحيفة بالقول، إنّ أولئك الأكثر حماساً للصراع بين "إسرائيل" و"حماس"، ينظّمون حملةً لتسجيل الاستياء من هذه السياسة،من خلال مطالبة الناخبين بالتصويت "غير ملتزمين" في الانتخابات التمهيدية الأسبوع المقبل.

وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أنّ إحجام بايدن عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، يؤدّي إلى قيادة المزيد من الناخبين السود، إلى "التشكيك في دعمهم للرئيس".