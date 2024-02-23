اعتقالات واشتباكات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين بينهم صحفي، خلال حملة مداهمات رافقتها مواجهاتواشتباكات في عدد من المحافظات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الزميل الصحفي سامي الساعيوشقيقه أسامة بعد مادهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما في ضاحية إرتاح، وأفرجت عن أسامة لاحقا بعد التحقيق معه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عمر عساف عقب مداهمة منزله في قرية فرعون جنوب طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية من منطقة الطور، وانتشرت بالبلدة القديمة وحي التعاون بالجبل الجنوبي.

وذكر مراسلنا أن اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وسمعت أصوات إطلاقكثيف للرصاص ودوي عدة انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ايبا غرب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال بعدة مناطق في بيت لحم جنوب الضفة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل لعائلة الجريح أحمد عزام الوحش في قرية زعترة جنوب شرق بيت لحم،واعتقلت الشابين صهيب أبو محيمد وأحمد علان الوحش، كما اعتقلت الشاب ربيع عطا جبرين من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

كما اعتقلت المحامي محمد الكار ثوابتة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي وإطلاققنابل الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين استهدفوها بالعبوات الناسفة، واعتقلتالمحررين محمد شاهين وأحمد غنايم، والشاب حسن أبو جودة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم محتوياتها.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم، خلال مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي في مخيم الجلزون.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت سلفيت وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وصادرت مركبة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع وقرية الرماضين جنوب الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.