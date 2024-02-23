بالصواريخ.. المقاومة في لبنان تستهدف مواقع المالكية والرادار ورويسات العلم

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف ‌‌‏مجاهديها ‏موقع المالكية الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بصاروخيبركان محققين في الموقع إصابة مباشرة.

وأفادت المقاومة في ثلاثة بيانات مختلفة أنه أيضاً، تم استهداف موقعي ‏رويسات العلم والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحةالصاروخية.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة في لبنان، تنفيذ هجوم جوي بمسيّرتين انقضاضيتين على مقرّ قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة"كريات شمونة"، مؤكدةً أنّ الهجوم أصاب هدفه بدقة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في‏بليدا جنوب لبنان.

من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً إصابته بشكل مباشرووقوع أضرار.

وزفّت المقاومة المجاهد محمد حسن طرّاف من بلدة بليدا شهيداً على طريق القدس، إضافة إلى شهيدين مُسعفين استشهدا من جرّاءالعدوان الإسرائيلي على مركز الهيئة الصحية في البلدة، هما المسعفان محمد يعقوب إسماعيل وحسين محمد خليل.

وأدّى الاعتداء الإسرائيلي أمس إلى تدمير المركز الصحي، إضافةً إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.

ويأتي ذلك بينما تتصاعد الخشية الإسرائيلية من اندلاع الحرب الشاملة مع لبنان، خصوصاً بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله،السيد حسن نصر الله، والذي توعّد فيه أنّ "ثمن دماء المدنيّين سيكون دماءً"، مؤكداً أنّ صواريخ حزب الله تصل "من كريات شمونة، حتىإيلات".