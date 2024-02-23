"رويترز" عن مسؤول في حماس: لا اقتراح جديداً من الحركة بشأن التوصّل إلى اتفاق في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة حماس، بأنّ "الحركة لم تقدّم أيّ اقتراح جديد في المحادثات مع المصريين، لكنها تنتظر، لترىما سيعود به الوسطاء من محادثاتهم المقبلة مع الإسرائيليين".

وأكد المسؤول أنّ "حماس ناقشت مقترحها مع المصريين، وستنتظر عودتهم من باريس".

كما أضافت "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين مطلعين على المفاوضات، أنّ "حماس لم تغيّر موقفها في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق،وما زالت تطالب بالانسحاب الإسرائيلي".