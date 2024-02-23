واشنطن بوست: الولايات المتحدة معزولة في قمة الـ20

وأوردت الصحيفة أنّ معارضة الولايات المتحدة لوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة تعرّضت لانتقادات متكررة، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لكبار دبلوماسيي أكبر 20 اقتصاداً في العالم، في أحدث علامة على عزلة واشنطن بشأن هذه القضية.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنّ الولايات المتحدة "معزولة" في قمة مجموعة العشرين مع تفاقم أزمة الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة، بدأ وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الذي يستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لهذا العام، الاجتماع بشجب "الشلل" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار ثالث لوقف فوري لإطلاق النار في غزة في وقت سابق من العام الجاري.

وقال فييرا إنّ "حالة التقاعس هذه تؤدي إلى خسارة أرواح بريئة".

وعرض كبار الدبلوماسيين في الاجتماع، والذي ضمّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجهات نظرهم حول مختلف القضايا الجيوسياسية في جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام.