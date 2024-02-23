فلسطين اليوم
حدثنا مولود ممن أُفرج عنه من السجون الإسرائيلية حديثا،( مولود لانه بعد السابع من أكتوبر صارت السجون الإسرائيلية: الداخل إليها مفقود ومجهول المصير والخارج مولود لأنه قد كتبت له الحياة من جديد.)، قال طويل العمر بما كُتب له من عمر جديد:
لا مقارنة بين طقوس الاعتقال هذه الأيام عما سبقها من اعتقالات، صحيح هناك أمور مشتركة مثل خلع بوابة البيت واقتحام البيت فجأة وهتك ستر الليل على من في البيت صغارا وكبارا وما يرافق ذلك من رعب وقهر، فأن تجد في عمق بيتك وحول مخدعك جنود متوحّشين مصوّبي رشاشاتهم على رأسك ورؤوس زوجتك وأطفالك ليس بالشيء الهيّن، ثم نزعك من حياتك ومن بين أحبابك ومصادرة كل أجهزة اتصالاتك وأجهزة أبنائك مع الحواسيب بما فيها حواسيب طلبة العلم في بيتك، هذا اعتدنا عليه لكن الطقوس الجديدة فهي كالاتي:
- البحث الحثيث عن المال على طريقة لصوص الليل ومصادرة كلّ ما تقع عليه أيديهم دون أية ورقة اثبات بأنّ هناك دولة قد أخذت مالا، فالمال للذي وقعت يده عليه.
- تعمّد تكسير كل ما يمكن كسره في البيت وليس الامر كالسابق البحث عن أشياء ممنوعة في نظرهم وإنما هو قصد التخريب والانتقام وإحداث حالة من الرعب والإرهاب لكل من في البيت.
- عدم فتح المجال لأي إعتراض أو مناقشة وإسكات أيّ صوة بطريقة وحشيّة مقصودة.
- أيّ خروج عن تعليماتهم أو محاولة إبداء الاستياء يواجه بالضرب المبرح دون أية مراعاة لمسنّ أو امرأة أو طفل.
بعد اخراج المعتقل من البيت بعد انهاء مهمتهم في تخريب البيت على سمعه وبصره، يتم شدّ عصبة على عينيه ثم
- يتمّ تكبيل يديه إلى الخلف بكابل بلاستيكي ويشدّ بطريقة تكاد تقطع اليدين لتشعرك بأنّ نارا قد دبّت فيهما.
- من ناحية اللباس والبرد يؤخذ دون أن يتمكّن من اللباس المناسب للبرد القارص، يرتجف بردا ويضاف إلى الآلام النفسيّة ألم البرد بكلّ قسوة وضراوة.
- ثم يسرعون به وهو بين يدي اثنين من الزبانية، لا بدّ وأن يتعثّر لأن اليدين مربوطتين من الخلف والعصبة تشد وثاقها على عينيه، كلما وقع أشبعوه ضربا، حتى إذا وصل ناقلة الجند أمروه بالصعود ثم يدفعونه ليلقى ممدّدا في أرضيّتها، يحيطونه الجنود على مقاعدهم ليشبعوه ضربا بأقدامهم وأعقاب بنادقهم وبما يحلو لهم، والويل له إن صرخ أو أصدر صوتا. وقد يمكث ساعات على هذه الحالة حتى ينهوا حملتهم الاعتقالية ويعودوا بأدراجهم إلى مراكز التوقيف.
- يدخل مركز التوقيف لتتسلّمه زبانية السجن وعندها تبدأ مراسم استقبال تبسط السطوة وهيبة السجن من خلال إدخاله في موجة رعب وتنكيل من جديد، يفتّش بعنف ولا يدعون مسبة ولا شتيمة مقرفة إلا ويرموه بها، ويطلب منه سب زعامته ويطلب منه أيضا تقبيل العلم الإسرائيلي وبالطبع الشباب يرفضون فيتعرّضون للضرب وتلقّي اللكمات من كلّ جانب، ودائما يكون مكبّلا من اليدين والقدمين فلا يستطيع الدفاع عن نفسه.
- بعد كلّ هذه المراسم إمّا أن يتحوّل إلى التحقيق وهناك في الزنازين يتعرض إلى صنوف تعذيب متنوّعة: الشبح والحرمان من النوم لايام طويلة وضرب المحققين والضغط النفسي بكلّ أشكاله، وإمّا أن يتحوّل إلى السجن بطقوس التعذيب الخاصّة به والتي تنكّرت لكلّ ما سبق من تفاهمات، تحوّلت السجون إلى عصابة من المتوحّشين لتمارس ساديتها على المعتقلين صباح مساء وبكل الطرق الوحشيّة الممكنة.