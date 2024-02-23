فلسطين اليوم

حدثنا مولود ممن أُفرج عنه من السجون الإسرائيلية حديثا،( مولود لانه بعد السابع من أكتوبر صارت السجون الإسرائيلية: الداخل إليها مفقود ومجهول المصير والخارج مولود لأنه قد كتبت له الحياة من جديد.)، قال طويل العمر بما كُتب له من عمر جديد:

لا مقارنة بين طقوس الاعتقال هذه الأيام عما سبقها من اعتقالات، صحيح هناك أمور مشتركة مثل خلع بوابة البيت واقتحام البيت فجأة وهتك ستر الليل على من في البيت صغارا وكبارا وما يرافق ذلك من رعب وقهر، فأن تجد في عمق بيتك وحول مخدعك جنود متوحّشين مصوّبي رشاشاتهم على رأسك ورؤوس زوجتك وأطفالك ليس بالشيء الهيّن، ثم نزعك من حياتك ومن بين أحبابك ومصادرة كل أجهزة اتصالاتك وأجهزة أبنائك مع الحواسيب بما فيها حواسيب طلبة العلم في بيتك، هذا اعتدنا عليه لكن الطقوس الجديدة فهي كالاتي:

البحث الحثيث عن المال على طريقة لصوص الليل ومصادرة كلّ ما تقع عليه أيديهم دون أية ورقة اثبات بأنّ هناك دولة قد أخذت مالا، فالمال للذي وقعت يده عليه.

تعمّد تكسير كل ما يمكن كسره في البيت وليس الامر كالسابق البحث عن أشياء ممنوعة في نظرهم وإنما هو قصد التخريب والانتقام وإحداث حالة من الرعب والإرهاب لكل من في البيت.

عدم فتح المجال لأي إعتراض أو مناقشة وإسكات أيّ صوة بطريقة وحشيّة مقصودة.

أيّ خروج عن تعليماتهم أو محاولة إبداء الاستياء يواجه بالضرب المبرح دون أية مراعاة لمسنّ أو امرأة أو طفل.

بعد اخراج المعتقل من البيت بعد انهاء مهمتهم في تخريب البيت على سمعه وبصره، يتم شدّ عصبة على عينيه ثم