تشييع الشهيدين حنون وجرادات في مخيم جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما) إلى مثواهما الأخير في المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في مخيم جنين، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت على جثمانيهما الطاهرين صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قصفت بطائرة مسيرة مركبة يستقلها الشهيد حنون في ساحة مخيم جنين، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى استشهاده والطفل جرادات، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.