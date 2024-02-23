بمسيّرتين انقضاضيتين.. المقاومة في لبنان تنفّذ هجوماً على مقرّ ‏قيادة للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، تنفيذ هجومٍ جوي بمسيّرتين انقضاضيتن على مقرّ قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة "كريات شمونة"، مؤكدةً أنّ الهجوم أصاب هدفه بدقة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا جنوب لبنان.

من جهته، أفاد الإعلام العبري بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً إصابته بشكل مباشر ووقوع أضرار.