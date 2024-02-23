وفد "حماس" برئاسة هنية يختتم زيارته إلى القاهرة

فلسطين اليوم

اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر الشقيقة التي استغرقت عدة أيام.

وأجرى وفد الحركة خلال الزيارة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين وبحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

وأشارت حماس إلى أن المباحثات تطرقت إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهل الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

أكد مصدر قيادي في القاهرة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي خطوة إيجابية نحو التوصل للاتفاق في مفاوضات القاهرة.

وقال المصدر وثيق الاطلاع على مفاوضات القاهرة في تصريحات صحفية إن العدو يريد الإفراج عن أسراه لدى المقاومة بثمن بخس.

وشدد على أن حماس حريصة على اتفاق يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الإفراج عن الأسرى وسرعة الإيواء والإعمار ورفع الحصار والانسحاب من قطاع غزة.

وترعى مصر وقطر مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل" لإنجاز صفقة تبادل جديدة، يماطل الاحتلال في التوصل لها، في حين تؤكد حماس ضرورة وقف العدوان وإدخال مساعدات بكميات كافية.