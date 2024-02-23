الهيئة الصحية في لبنان: ارتقاء شهيدين من الدفاع المدني بقصف على بليدا

فلسطين اليوم

نعت الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، شهيدين مُسعفين ارتقيا جرّاء العدوان الإسرائيلي على مركزها في بليدا جنوب لبنان مساء أمس الخميس.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها: "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية الشهيد المسعف محمد يعقوب إسماعيل "أبو يعقوب"، من مواليد العام 1994 من بلدة بليدا في جنوب لبنان".

أيضاً، زفّت الهيئة الصحية الشهيد المسعف حسين محمد خليل من بلدة برعشيت – جنوب لبنان، وهو من مواليد العام 1997.

ووفق بيان الهيئة، فإنّ هذا العدوان هو الثاني من نوعه على مركزها منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي يتقصّد من خلاله العدو الإسرائيلي خرق المواثيق الدولية والاعتداء على الفرق الطبية التي ترعى حمايتها كل القوانين. وقد أدّى هذا الاعتداء إلى تدمير المركز الصحي، إضافةً إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.