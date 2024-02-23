إسبانيا.. أكثر من 180 جمعية كاثوليكية يحتجون ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، تظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونظمت التظاهرة بدعوة من أكثر من 180 جمعية كاثوليكية وإنجيلية.

وتجمع ممثلو الجمعيات أمام مقر سفارة الاحتلال في مدريد، وأطلقوا على تجمعهم "باسم الإنسانية، أوقفوا الإبادة الجماعية".

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة لفلسطين وتدين "إسرائيل"، ورددوا هتافات مثل "قاطعوا إسرائيل"، و"هذه ليست حرب، إنها إبادة جماعية"، و"إسرائيل القاتلة"، و"فلسطين حرة"، و"نريد العدالة".