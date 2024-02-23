المئات بمدينة صعدة باليمن يشاركون في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

شارك مئات اليمنيين بمدينة صعدة في مسيرة جماهيرية حاشدة هي الأضخم نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر".

ورفع المحتشدون الأعلام الفلسطينية واليمنية، مرددين هتافات غاضبة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية في قطاع غزة، منددين بالمواقف العربية المتخاذلة تجاه ما يتعرض له أبناء غزة.

وألقيت كلمات وقصائد شعرية أكدت الاستجابة لخيارات قائد الثورة لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الأمريكي البريطاني، والنفير العام والجهاد للدفاع عن المقدسات.