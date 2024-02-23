لازاريني: الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني إن الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار.

وتابع لازاريني في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات الكيان الإسرائيلي المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة.

وأضاف لازاريني إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها مهددة الآن بشكل خطير موضحا أن تعليق ست عشرة دولا مانحة مساهماتها للوكالة، سيؤدي إلى تعرض عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة لتهديدات شديدة اعتبارا من آذار مارس المقبل.