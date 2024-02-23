الإعلام العبري: نتنياهو قدم وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ الكيان الإسرائيلي بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني موضحة أن الوثيقة تتضمن إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للمستوطنات إضافة لإبقاء الكيان على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر.

وبحسب الإعلام العبري تشتمل الوئيقة على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.