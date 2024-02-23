29514 شهيدا و 69616 إصابة منذ بدء العدوان

104 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الساعة 12:21 م|23 فبراير 2024

فلسطين اليوم

في اليوم الـ140 للعدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 10 مجازر ضد العائلات أدت إلى ستشهاد 104 مواطنين وإصابة 160 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في الـ7 من تشرين الأول/ اكتوبر إلى 29514، والإصابات إلى 69616.

وقالت الصحة،  إن عددا من الشهداء والجرحى لازالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال  وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.