104 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

في اليوم الـ140 للعدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 10 مجازر ضد العائلات أدت إلى ستشهاد 104 مواطنين وإصابة 160 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في الـ7 من تشرين الأول/ اكتوبر إلى 29514، والإصابات إلى 69616.

وقالت الصحة، إن عددا من الشهداء والجرحى لازالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.