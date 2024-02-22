مجزرة إسرائيلية جديدة: 40 شهيدا و100 جريح بدير البلح

فلسطين اليوم

استشهد 40 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 حتى الآن في قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب إن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل عدة عرف من بينها منزل عائلة العطار، في شارع أبو عريف في دير البلح، كذلك عائلة ياغي على مدخل الزوايدة وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الركام.