سريع: في ثلاث عمليات.. استهدفنا أم الرشراش ومدمرة أميركية وسفينة بريطانية

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيانٍ مقتضب، مساء اليوم الخميس، أنّ القوات المسلحة نفذت 3 عمليات عسكرية نوعية.

وكشف سريع أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر أطلقا عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهدافٍ متعددةٍ للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أمِّ الرشراش ("إيلات")، جنوبي فلسطين المحتلة.

أمّا العملية الثانية، فنُفِّذت في خليج عدن، حيث استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، وفق سريع، السفينة البريطانية "آيلاندر" (ISLANDER)، بعدد من الصواريخ البحرية، وأصابتها بصورة مباشرة، الأمر الذي أدّى إلى نشوب الحريق فيها.

وأعلن سريع أنّه تمّ استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعددٍ من الطائرات المسيّرة، في العملية الثالثة.

وأكّد سريع أنّ هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان والحصار، ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.