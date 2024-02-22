ردّاً على اعتداء كفررمان.. المقاومة في لبنان تستهدف ثلاثة مواقع وتجمعاً لجنود الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الخميس، استهداف ثكنتي "يوآف" و"كيلع" الإسرائيليتين، ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع ‏"بركة ريشا" بصاروخي بركان، وتجمعٍ لجنود العدو في محيط موقع حانيتا، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة، في بياناتها، أنّ عملياتها جاءت دعماً لغزّة، ورداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها في منطقة كفررمان قضاء النبطية.

واستهدفت غارة إسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، شقة سكنية في منطقة كفررمان قضاء النبطية، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات.

وزفّت المقاومة، اليوم، شهيدين ارتقيا في طريق القدس، هما المجاهد هشام حسين عبد الله، "أبو زينب"، مواليد عام 1987 من بلدة الخيام، والمجاهد حسن محمود صالح، "جعفر"، مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت.

وكانت المقاومة استهدفت، اليوم، مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة"، و3 مبانٍ يتموضع فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي كفار يوفال والمنارة، بالإضافة إلى موقعي ‏رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.