لافروف: التقليل من حجم المأساة في غزة متعمد

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ "المأساة التي تشهدها غزة يتم التقليل من شأنها وحجمها عمدًا".

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "يتم التقليل من حجم المأساةفي غزة عمدا، فعدد المدنيين الذين استشهدوا هنا، بما في ذلك الأطفال والنساء، أعلى من عدد القتلى من الجانبين في دونباس خلالالسنوات العشر التي تلت الانقلاب في كييف".

وأفاد لافروف أن "الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة شكلا الأساس لضبط المخاطر العسكرية وضمان الأمن الاستراتيجي،خاصة في أوروبا، إلا أن هذا تم تدميره".

وتابع: "مع استفزاز الغرب، يتم تقويض أسس الاتصال الدولي وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية العالمية، بما في ذلكالمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحق الشعوب في تقرير المصير".

وأشار لافروف إلى أنّ "الغرب يحاول فرض قواعده الخاصة على الدول بدلًا من القانون الدولي"، مضيفا: "أساس هذه السياسة يكمن فيالاستعمار والرغبة في السيطرة على المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".