الصحة: الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية للمرضى بمستشفى ناصر

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة اليوم الخميس، إنّ الطواقم الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونسجنوب قطاع غزة، عاجزة عن تقديم الرعاية لعشرات المرضى.

وأوضح القدرة في تصريحاتٍ صحفية، أنّ 120 مريضًا يمكثون على أسرّة مستشفى ناصر، لكن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعايةلهم.

ولفت المتحدث باسم الوزارة النظر إلى أنّ أكثر من 25 من الطواقم الطبية بلا طعام، أو كهرباء في مستشفى ناصر.