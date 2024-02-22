"سرايا القدس" تقصف تجمعات لجنود العدو في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قصفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، تجمعاً لجنود العدو في حي الزيتونجنوب شرق مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وقالت "سرايا القدس" في بلاغات عسكرية، إنها "تمكنت بفضل الله من قنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خانبونس".

كما أعلنت السرايا قصف "مفلسيم" و "نيرعام" برشقة صاروخية.

مؤخراً، قصفت "سرايا القدس" بقذائف الهاون وصواريخ (107) تجمعاً لجنود العدو في محيط معصرة عاشور وسط حي الزيتون بمدينةغزة.